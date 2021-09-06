Нельзя одним законопроектом решить проблему олигархизации в Украине, - экс-премьер

"Не надо изобретать велосипед. Антимонопольный комитет работает с тем, чтобы не злоупотребляли монополиями. Суды уравнивают права всех, в том числе крупного бизнеса, когда есть какие-то конфликты. Правоохранительные органы сажают за преступление. Если работает нормально система, то не надо будет придумывать и креатив это весь", - утверждает он.

Экс-премьер считает, что принятие законопроекта не должно подменять реальную системную работу по разграничению бизнеса и власти.

"То, что заявляют и то, что на практике - очень отличается. И нужно понимать, что это большая проблема. И ею надо заниматься. И мой главный месседж здесь очень простой - нельзя одной бумажкой решить такую комплексную проблему. Это раз. Второе - возможно это способ подменить понятия. Все наблюдайте, как я борюсь за эту бумажку, а попутно и работа, которая должна делаться, не делается", - предостерег экс-чиновник.