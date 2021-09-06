Нельзя одним законопроектом решить проблему олигархизации в Украине, - экс-премьер
В деле деолигархизации власть должна сосредоточиться прежде всего на построении сильных институтов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гончарука.
"Не надо изобретать велосипед. Антимонопольный комитет работает с тем, чтобы не злоупотребляли монополиями. Суды уравнивают права всех, в том числе крупного бизнеса, когда есть какие-то конфликты. Правоохранительные органы сажают за преступление. Если работает нормально система, то не надо будет придумывать и креатив это весь", - утверждает он.
Экс-премьер считает, что принятие законопроекта не должно подменять реальную системную работу по разграничению бизнеса и власти.
"То, что заявляют и то, что на практике - очень отличается. И нужно понимать, что это большая проблема. И ею надо заниматься. И мой главный месседж здесь очень простой - нельзя одной бумажкой решить такую комплексную проблему. Это раз. Второе - возможно это способ подменить понятия. Все наблюдайте, как я борюсь за эту бумажку, а попутно и работа, которая должна делаться, не делается", - предостерег экс-чиновник.
Как сообщалось, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала спикера Дмитрия Разумкова направить проект закона №5599 об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию из-за несоответствия его нормам Конституции Украины.
Позже спикер ВР Дмитрий Разумков подтвердил информацию о том, что в парламент поступило официальное письмо от уполномоченного Рады по правам человека Людмилы Денисовой с указанием на несоответствие Конституции законопроекта об олигархах.