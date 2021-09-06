Не можна одним законопроектом вирішити проблему олігархізації в Україні, - екс-прем'єр

"Не треба винаходити велосипед. Антимонопольний комітет працює з тим, щоб не зловживали монополіями. Суди зрівнюють права всіх, в тому числі великого бізнесу, коли є якісь конфлікти. Правоохоронні органи садять за злочин. Якщо працює нормально система, то не треба буде придумувати і креатив це весь", - стверджує він.

Екс-прем'єр вважає, що прийняття законопроекту не повинно підміняти реальну системну роботу щодо розмежування бізнесу і влади.

"Те, що заявляють і те, що на практиці - дуже відрізняється. І потрібно розуміти, що це велика проблема. І нею треба займатися. І мій головний меседж тут дуже простий - не можна одним папірцем вирішити таку комплексну проблему. Це раз. Друге - можливо це спосіб підмінити поняття. Всі спостерігайте, як я борюся за цей папірець, а попутно і робота, яка повинна робитися, не робиться", - застеріг екс-посадовець.