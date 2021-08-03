Нелегалов к границе Литвы сопровождают белорусские пограничники, - Frontex

Европейское агентство охраны границ и береговой линии Frontex, которые помогают литовским пограничникам, при патрулировании границы в Шальчининкском районе зафиксировали группу нелегалов. Их сопровождал ведомственный автомобиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Указано, что транспортные средства такого типа используют белорусские пограничники.
После чего, в Беларусь вернули несколько групп мигрантов, литовским пограничникам помогали сотрудники военной полиции и кинологи с собаками.
Указано, что в этом году со стороны Беларуси границу Литвы перешли более 4 тысяч мигрантов.
МВД Литвы заявило, что службы, которые отвечают за охрану госграницы, должны принять все необходимые меры, что прописаны в законе для охраны границы и сделать все, чтобы ее в неположенных местах не могли пересечь нелегалы.
В ведомстве добавляют, что нелегалам должны указать места, где они на законных основаниях могут подать прошение об убежище.
Напомним, недавно на территорию Литвы через белорусскую границу ворвалось рекордное количество нелегальных мигрантов.
Добавим, что в палаточном лагере на границе Литвы и Беларуси мигранты устроили беспорядки из-за плохого содержания.