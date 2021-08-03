Нелегалів до кордону Литви супроводжують білоруські прикордонники, - Frontex

Зазначено, що транспортні засоби такого типу використовують білоруські прикордонники.

Після чого, в Білорусь повернули кілька груп мігрантів, литовським прикордонникам допомагали співробітники військової поліції та кінологи з собаками.

Вказано, що у цьому році з боку Білорусі кордон Литви перейшли понад 4 тисячі мігрантів.

МВС Литви заявило, що служби, які відповідають за охорону держкордону, повинні вжити всіх необхідних заходів, які прописані в законі для охорони кордону та зробити все, щоб її в недозволених місцях не могли перетнути нелегали.

У відомстві додають, що нелегалам повинні вказати місця, де вони на законних підставах можуть подати прохання про притулок.