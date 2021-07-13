UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Нелегальных белорусских мигрантов в Литве лишили права свободы передвижения

Автор: Сергей Пышкин

Парламент Литвы принял поправку к закону в отношении мигрантов, которая была инициирована Министерством внутренних дел на фоне увеличения миграционного потока со стороны Беларуси. Лица, которые были задержаны во время незаконного пересечения границы, будут ограничены в свободном передвижении, правах и свободе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Lrt.

Стоит отметить, что изменения вступают в силу после их подписания президентом страны Гитанасом Науседом, впрочем Кабинет министров Литвы настоял на том, чтобы поправки были согласованы быстрее. По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, увеличение миграционных потоков заставляют ускорить принятие соответствующих мер.

Общественные организации, со своей стороны, выступают против вышеупомянутых поправок, поскольку это нарушает права человека и ставит под угрозу уязвимые слои населения. Юристы убеждены в том, что предложение МВД Литвы противоречит конституции.

Стоит отметить, что литовские пограничники задержали в текущем году 1716 белорусских мигрантов, по сравнению с 81 человеком в 2020 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЛитваМигранты