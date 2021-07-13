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Нелегальних білоруських мігрантів в Литві позбавили права свободи пересування

Автор: Сергій Пишкін

Парламент Литви прийняв поправку до закону стосовно мігрантів, яку було ініційовано Міністерством внутрішніх справ на тлі збільшення міграційного потоку з боку Білорусі. Особи, які були затримані під час незаконного перетину кордону, будуть обмежені у вільному пересуванні, правах та свободі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Lrt.

Варто відзначити, що зміни набирають чинності після їх підписання президентом країни Гітанасом Науседом, втім Кабінет міністрів Литви наполіг на тому, аби поправки були узгоджені якнайшвидше. За словами міністра внутрішніх справ Агне Білотайте, збільшення міграційних потоків змушують прискорити прийняття відповідних заходів.

Громадські організації, зі свого боку, виступають проти вищезгаданих правок, оскільки це порушує права людини та ставить під загрозу вразливі верстви населення. Юристи переконані у тому, що пропозиція МВС Литви суперечить конституції.

Варто відзначити, що литовські прикордонники затримали протягом поточного року 1716 білоруських мігрантів, в порівнянні з 81 людиною у 2020 році.

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БілорусьЛитваМігранти