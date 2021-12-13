Нелегальные сигареты можно купить в спецкиосках даже после вызова полиции, - расследование

Купить сигареты "теневого" происхождения в нелегальной точке можно даже после того, как полиция приезжает на место такой торговли и составляет протокол о нарушении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование журналистов на " 5 канале ".

Так, вначале декабря они нашли несколько киосков, открыто торгующих нелегальными сигаретами на столичной Оболони, и сделали там "контрольную закупку".

Как известно, по данным аналитиков Kantar Украина, именно через такие и похожие магазины и киоски реализуется 67% всей нелегальной табачной продукции.

Журналисту без проблем продали пачку сигарет за 30 грн, объяснив низкую цену тем, что продукция предназначена для магазинов беспошлинной торговли duty free и тем, что сигареты "уходят с таможни". Чек покупателям не выдали. Аналогичную пачку журналисты впоследствии купили в супермаркете за 50 грн - в чеке уже указан размер акциза (27 грн), НДС и розничный акциз.

Репортеры также вызвали на точку полицию. Однако, за минуту до приезда следственно-оперативной группы кассирша закрыла его на замок. Кто и как предупредил женщину - неизвестно.

Приехавшие на место правоохранители зафиксировали заявление и оставили контакты для обращения к дежурному.

Через несколько дней, когда авторы сюжета вернулись на ту же точку, киоск продолжал благополучно работать.

В комментариях журналистам эксперты подтвердили, что одной из причин активной работы теневого рынка табачной продукции является неэффективная работа правоохранителей.

"Если сравнивать разные группы подакцизных товаров, то есть достижения в противодействии нелегальному рынку топлива, нелегальному рынку алкоголя, а на рынке табака, к сожалению, одни поражения", - заявил глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

По словам нардепа Александры Устиновой, все эти точки нелегальной торговли обычно "крышуются" теми же правоохранителями, они все прекрасно знают, где такой товар продают.

"Это действительно слабая работа правоохранительных органов всех уровней. Я не думаю, что здесь нужно говорить о непрофессионализме. Это просто зарабатывание денег теми или иными чиновниками на тех или иных уровнях. И при чем здесь, наверное, не только проблема силовиков, сколько и местных властей, и силовиков, и, по существу Киева (центральной власти - ред.), который не может не замечать все эти истории", - отметил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

В свою очередь, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнир добавил, что доходность этого бизнеса составляет 300%, поэтому побороть это явление со стороны правоохранителей невозможно.