Ежегодно бюджет недополучает 45–50 млрд гривен поступлений из-за неуплаты акцизных налогов, - Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что бюджет Украины недополучает 45-50 млрд грн поступлений ежегодно из-за неуплаты акцизных налогов. Поэтому с 1 ноября по его приказу началась операция "Акциз", цель которой - прекратить нелегальную торговлю без уплаты налогов на рынках горючего, ликероводочных и табачных изделий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Facebook .

По его словам, торговля незаконной продукцией осуществляется через 6,5 тыс. точек продажи табачных изделий, 2,5 тыс. - алкогольных напитков, 590 мест по продаже горючего и сжиженного газа.

"В то время как легальные товаропроизводители выполняют свои обязанности и уплачивают миллиарды гривен акцизных налогов, рядом существует огромный сектор теневой экономики", - сказал Монастырский.

За первый месяц операции "Акциз" сотрудники полиции составили протоколов о нарушении правил торговли подакцизными товарами больше, чем за последние полтора года.

"О серьезности нашего подхода лучше всего расскажут цифры. За это время проверено более 86 тыс. объектов нелегального рынка алкоголя и табака, проведено 384 обыска, открыто 141 уголовное производство. Изъято более 1 млн пачек табачных изделий, более 246 тыс. литров алкогольной продукции, почти 103 тыс. литров этилового спирта, 18 автомобилей, которые осуществляли перевозку подакцизной группы товаров. А также 3,5 тыс. марок акцизного налога с признаками фальсификации. Относительно нелегального рынка горючего. Только за 10 дней по всей Украине было начато 87 административных и 13 уголовных производств, в рамках которых из незаконного оборота изъято почти 8 тыс. тонн горючего, что оценивается около 100 млн грн, а также 141 единицу специализированного оборудования", - рассказал Монастырский.