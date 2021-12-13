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Нелегальні цигарки можна купити у спецкіосках навіть після виклику поліції, - розслідування

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 19:07
Нелегальні цигарки можна купити у спецкіосках навіть після виклику поліції, - розслідування Фото: нелегальні цигарки можна купити у спецкіосках навіть після виклику поліції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Купити сигарети "тіньового" походження у нелегальній точці можна навіть після того, як поліція приїжджає на місце такої торгівлі та складає протокол про порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на розслідування журналістів на "5 каналі".

Так, на початку грудня вони знайшли кілька кіосків, які відкрито торгують нелегальними цигарками на столичній Оболоні, і зробили там "контрольну закупівлю".

Як відомо, за даними аналітиків Kantar Україна, саме через такі та схожі магазини та кіоски реалізується 67% усієї нелегальної тютюнової продукції.

Журналісту без проблем продали пачку цигарок за 30 грн, пояснивши низьку ціну тим, що продукція призначена для магазинів безмитної торгівлі duty free і тим, що сигарети "йдуть з митниці". Чек покупцям не видали. Аналогічну пачку журналісти згодом купили в супермаркеті за 50 грн - у чеку вже вказано розмір акцизу (27 грн), ПДВ та роздрібний акциз.

Репортери також викликали на місце поліцію. Проте за хвилину до приїзду слідчо-оперативної групи касир закрила кіоск на замок. Хто і як попередив жінку - невідомо.

Правоохоронці, які приїхали на місце, зафіксували заяву та залишили контакти для звернення до чергового.

Через кілька днів, коли автори сюжету повернулися на ту саму точку, кіоск продовжував успішно працювати.

У коментарях журналістам експерти підтвердили, що однією із причин активної роботи тіньового ринку тютюнової продукції є неефективна робота правоохоронців.

"Якщо порівнювати різні групи підакцизних товарів, тобто досягнення у протидії нелегальному ринку палива, нелегальному ринку алкоголю, а на ринку тютюну, на жаль, одні поразки", - заявив голова податкового комітету Данило Гетьманцев.

За словами нардепа Олександри Устінової, всі ці точки нелегальної торгівлі зазвичай "кришуються" тими ж правоохоронцями, вони чудово знають, де такий товар продають.

"Це справді слабка робота правоохоронних органів усіх рівнів. Я не думаю, що тут треба говорити про непрофесіоналізм. Це просто заробляння грошей тими чи іншими посадовцями на тих чи інших рівнях. І до чого тут, напевно, не лише проблема силовиків, скільки й місцевої влади, і силовиків, і, по суті, Києва (центральної влади - ред.), який не може не помічати всі ці історії", - зазначив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

У свою чергу голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнір додав, що прибутковість цього бізнесу становить 300%, тому подолати це явище з боку правоохоронців неможливо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що рівень нелегального ринку торгівлі тютюновими виробами в Україні сягнув уже 18,1%. Це близько 7,5 млрд цигарок на рік.

В Kantar підрахували, що втрати бюджетів усіх рівнів від "сірої" торгівлі у 2021 році складуть близько 14 млрд грн. Це чверть запланованих державою прибутків від тютюнових акцизів.

З 1 листопада розпочалася безстрокова операція Нацполіції "Акциз", мета якої - припинення нелегальної торгівлі паливом, алкоголем та тютюном.

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, з початку операції перевірено понад 86 тис. об'єктів нелегального ринку алкоголю та тютюну, проведено 384 обшуки, відкрито 141 кримінальне провадження.

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