Нелегальні обмінники та подвійний курс долара: куди скаржитися на валютні махінації

Раніше РБК-Україна писало, що на початку березня 2025 року в Україні зріс курс долара. Станом на 3 березня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 15 копійок до 41,90 гривень. Євро подорожчав на 10 копійок, досягнувши 43,90 гривень. На міжбанку курс долара також зріс до 41,55-41,60 гривень/долар. Офіційний курс НБУ знизився до 41,4313 гривень за 1 долар, що є мінімальним рівнем за останні три місяці.

Пізніше НБУ підвищив курс долара до гривні після його зниження до найнижчого рівня за три місяці. Офіційний курс на 4 березня 2025 року становить 41,5911 гривень за 1 долар, що на 0,1598 гривні більше, ніж попереднього дня.

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