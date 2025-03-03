Нелегальні обмінники та подвійний курс долара: куди скаржитися на валютні махінації

Українці скаржаться на подвійні курси обміну валют на долар, а залежності від року його емісії. У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики зазначають, що це незаконні вимоги зі сторони обмінників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Комітету Данила Гетманцева.
Він наголошує, що це зловживання на валютному ринку України. Крім того, з’ясувалося, що проблема ще серйозніша - в країні продовжують працювати нелегальні обмінники, які не сплачують податки. За словами Гетманцева, нелегальні обмінники часто не приховують своєї діяльності. Водночас правоохоронці, попри доручення комітету, не вживають належних заходів.
Гетманцев закликав Національний банк і Нацполіцію перевірити ситуацію та покарати порушників. Він також попросив громадян фіксувати випадки подвійного курсу валют та надсилати відповідні фото:
Раніше РБК-Україна писало, що на початку березня 2025 року в Україні зріс курс долара. Станом на 3 березня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 15 копійок до 41,90 гривень. Євро подорожчав на 10 копійок, досягнувши 43,90 гривень. На міжбанку курс долара також зріс до 41,55-41,60 гривень/долар. Офіційний курс НБУ знизився до 41,4313 гривень за 1 долар, що є мінімальним рівнем за останні три місяці.
Пізніше НБУ підвищив курс долара до гривні після його зниження до найнижчого рівня за три місяці. Офіційний курс на 4 березня 2025 року становить 41,5911 гривень за 1 долар, що на 0,1598 гривні більше, ніж попереднього дня.
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