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НБУ різко підвищив курс долара на початку березня

Україна, Понеділок 03 березня 2025 15:33
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НБУ різко підвищив курс долара на початку березня Фото: курс долара зріс на 16 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму за три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5911 гривень за 1 долар (+0,1598 грн).
НБУ різко підвищив курс долара на початку березня

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,5417 гривень за 1 євро (+0,4283 грн).
НБУ різко підвищив курс долара на початку березня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 41,55-41,58 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ різко підвищив курс долара на початку березня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,90 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на початку березня ситуація на валютному ринку залишатиметься в стані відносного затишшя.

За його прогнозом, амплітуда коливань офіційного курсу буде на рівні 41,6-42,2 грн/долар.

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