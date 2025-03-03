Нелегальные обменники и двойной курс доллара: куда жаловаться на валютные махинации

Ранее РБК-Украина писало, что в начале марта 2025 года в Украине вырос курс доллара. По состоянию на 3 марта средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 15 копеек до 41,90 гривен. Евро подорожал на 10 копеек, достигнув 43,90 гривен. На межбанке курс доллара также вырос до 41,55-41,60 гривен/доллар. Официальный курс НБУ снизился до 41,4313 гривен за 1 доллар, что является минимальным уровнем за последние три месяца.

Позже НБУ повысил курс доллара к гривне после его снижения до самого низкого уровня за три месяца. Официальный курс на 4 марта 2025 года составляет 41,5911 гривен за 1 доллар, что на 0,1598 гривны больше, чем в предыдущий день.

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