Обмінники підняли курс долара

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання на початку березня. Долар подорожчав уже на вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 3 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 41,90 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 43,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро - по 43,20 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,55-41,60 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 13 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні до мінімуму за три місяці.

Офіційний курс на 3 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4313 гривень за 1 долар (-0,0827 грн). Нижчим курс був тільки 25 листопада минулого року - 41,3193 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 43,1134 гривень за 1 євро (-0,3808 грн).

Ситуація на ринку

Статистика НБУ свідчить, що центробанк у лютому 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,058 млрд доларів. Це на 18% менше, ніж у січні року.

З початку року НБУ продав на міжбанку 6,808 млрд доларів. Міжнародна допомога в січні становила 3,1 млрд доларів.

У лютому Україна не отримувала допомоги. У підсумку витрати НБУ на підтримку курсу гривні були більшими, ніж допомога Києву. За лютий резерви знову скоротяться.