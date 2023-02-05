Нелегальні мігранти знову штурмують білорусько-польський кордон

Польща знову фіксує зростання кількості нелегальних мігрантів, які намагаються незаконно потрапити в країну через кордон з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну службу Польщі .

Офіцери Підляського відділу прикордонної служби зупиняють дедалі більше провідників серед груп іноземців, які нелегально перетинають кордон Польщі. Це люди, які ведуть мігрантів через кордон, здають їх кур’єрам, а потім самі повертаються в Білорусь.

"Люди, які переправляють мігрантів через кордон, вербуються злочинними угрупованнями серед молодих іноземців, які легально проживають у Білорусі. Часто вони є студентами білоруських вишів і приїжджають з Іраку, Туреччини чи колишніх пострадянських республік. Їм презентують цю роботу як високі, легкі заробітки. Вони проходять своєрідний тренінг, щоб знати, як пересуватися в полі, налагоджувати контакти з кур’єром, як спілкуватися з мігрантами, а в разі затримання - з польськими службами, як швидко повернутися до Білорусі. Пропозиція контрабандистів, які співпрацюють з білоруськими службами, полягає в тому, що гіди супроводжують кожну велику групу нелегальних мігрантів і документують їх шлях на захід Європи, щоб підтвердити виконання роботи", - зазначається у повідомленні польських прикордонників.

Тож, польська влада, як і раніше, впевнена, що потік нелегалів організований спецслужбами Білорусі.

"Це надзвичайно прибутковий бізнес, на якому наживаються як білоруські служби, так і його організатори", - зауважує Прикордонна служба Польщі.

Весь останній тиждень польські прикордонники щодня фіксують спроби нелегалів потрапити в ЄС через кордон з Білоруссю. За повідомленнями польських прикордонників, на цьому тижні у суботу незаконно потрапити до країни намагалася 31 особа, у п'ятницю - 55, у четвер - 46. Найбільше нелегалів завернули минулої неділі - 76 осіб за добу. Серед мігрантів в основному громадяни Туреччини, Сирії, Ірану і країн Африки.

"Ще раз підтверджується, що все незаконне перетинання польсько-білоруського кордону штучно спровоковано і контролюється білоруськими службами і співпрацюючими з ними злочинними угрупованнями", - заявили в Прикордонній службі Польщі.