Нелегальные мигранты снова штурмуют белорусско-польскую границу

Офицеры Подлясского отдела пограничной службы останавливают все больше проводников среди групп иностранцев, нелегально пересекающих границу Польши. Это люди, которые ведут мигрантов через границу, сдают их курьерам, а затем сами возвращаются в Беларусь.

"Люди, которые переправляют мигрантов через границу, вербуются преступными группировками среди молодых иностранцев, которые легально проживают в Беларуси. Часто они являются студентами белорусских вузов и приезжают из Ирака, Турции или бывших постсоветских республик. Им представляют эту работу как высокие, легкие заработки. Они проходят своеобразный тренинг, чтобы знать, как передвигаться в поле, налаживать контакты с курьером, как общаться с мигрантами, а в случае задержания - с польскими службами, как быстро вернуться в Беларусь. Предложение контрабандистов, сотрудничающих с белорусскими службами, заключается в том, что гиды сопровождают каждую большую группу нелегальных мигрантов и документируют их путь на запад Европы, чтобы подтвердить выполнение работы", - говорится в сообщении польских пограничников.

Поэтому польские власти по-прежнему уверены, что поток нелегалов организован спецслужбами Беларуси.

"Это очень прибыльный бизнес, на котором наживаются как белорусские службы, так и его организаторы", - отмечает Пограничная служба Польши.

Всю последнюю неделю польские пограничники ежедневно фиксируют попытки нелегалов попасть в ЕС через границу с Беларусью. По сообщениям польских пограничников, на этой неделе в субботу незаконно попасть в страну пытался 31 человек, в пятницу - 55, в четверг - 46. Больше всего нелегалов завернули в минувшее воскресенье - 76 человек за сутки. Среди мигрантов в основном граждане Турции, Сирии, Ирана и стран Африки.

"Еще раз подтверждается, что все незаконное пересечение польско-белорусской границы искусственно спровоцировано и контролируется белорусскими службами и сотрудничающими с ними преступными группировками", - заявили в Пограничной службе Польши.