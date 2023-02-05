Нелегальные мигранты снова штурмуют белорусско-польскую границу
Польша снова фиксирует рост количества нелегальных мигрантов, пытающихся незаконно попасть в страну через границу с Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную службу Польши.
Офицеры Подлясского отдела пограничной службы останавливают все больше проводников среди групп иностранцев, нелегально пересекающих границу Польши. Это люди, которые ведут мигрантов через границу, сдают их курьерам, а затем сами возвращаются в Беларусь.
"Люди, которые переправляют мигрантов через границу, вербуются преступными группировками среди молодых иностранцев, которые легально проживают в Беларуси. Часто они являются студентами белорусских вузов и приезжают из Ирака, Турции или бывших постсоветских республик. Им представляют эту работу как высокие, легкие заработки. Они проходят своеобразный тренинг, чтобы знать, как передвигаться в поле, налаживать контакты с курьером, как общаться с мигрантами, а в случае задержания - с польскими службами, как быстро вернуться в Беларусь. Предложение контрабандистов, сотрудничающих с белорусскими службами, заключается в том, что гиды сопровождают каждую большую группу нелегальных мигрантов и документируют их путь на запад Европы, чтобы подтвердить выполнение работы", - говорится в сообщении польских пограничников.
Поэтому польские власти по-прежнему уверены, что поток нелегалов организован спецслужбами Беларуси.
"Это очень прибыльный бизнес, на котором наживаются как белорусские службы, так и его организаторы", - отмечает Пограничная служба Польши.
Всю последнюю неделю польские пограничники ежедневно фиксируют попытки нелегалов попасть в ЕС через границу с Беларусью. По сообщениям польских пограничников, на этой неделе в субботу незаконно попасть в страну пытался 31 человек, в пятницу - 55, в четверг - 46. Больше всего нелегалов завернули в минувшее воскресенье - 76 человек за сутки. Среди мигрантов в основном граждане Турции, Сирии, Ирана и стран Африки.
"Еще раз подтверждается, что все незаконное пересечение польско-белорусской границы искусственно спровоцировано и контролируется белорусскими службами и сотрудничающими с ними преступными группировками", - заявили в Пограничной службе Польши.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что Польша в скором времени начнет строить заграждения на границе с Россией.
Как сообщалось ранее, Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью.
Добавим, премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала идею строительства забора на границе с Россией.
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