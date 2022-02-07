Некоторым группам украинцев разрешат выходить на пенсию независимо от возраста

Некоторые украинцы смогут выйти на пенсию независимо от возраста с 2028 года. Однако для этого нужно иметь минимум 40 календарных лет страхового стажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
"Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве добавили, что каждый индивидуальный случай будет рассматриваться отдельно. При оформлении выплат Пенсионный фонд будет учитывать общее число стажа и полученную заработную плату, с которой были уплачены страховые взносы.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 марта 2022 года в Украине пересчитают пенсии. Но плановая индексация коснется не всех.
Также отметим, что для украинских предпринимателей собираются ввести новый принцип выплаты пенсий.