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Некоторым группам украинцев разрешат выходить на пенсию независимо от возраста

Автор: РБК-Украина

Некоторые украинцы смогут выйти на пенсию независимо от возраста с 2028 года. Однако для этого нужно иметь минимум 40 календарных лет страхового стажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что каждый индивидуальный случай будет рассматриваться отдельно. При оформлении выплат Пенсионный фонд будет учитывать общее число стажа и полученную заработную плату, с которой были уплачены страховые взносы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 марта 2022 года в Украине пересчитают пенсии. Но плановая индексация коснется не всех.

Также отметим, что для украинских предпринимателей собираются ввести новый принцип выплаты пенсий.

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Пенсии