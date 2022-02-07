Некоторым группам украинцев разрешат выходить на пенсию независимо от возраста

Некоторые украинцы смогут выйти на пенсию независимо от возраста с 2028 года. Однако для этого нужно иметь минимум 40 календарных лет страхового стажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что каждый индивидуальный случай будет рассматриваться отдельно. При оформлении выплат Пенсионный фонд будет учитывать общее число стажа и полученную заработную плату, с которой были уплачены страховые взносы.