Деяким групам українців дозволять виходити на пенсію незалежно від віку

Деякі українці матимуть змогу вийти на пенсію незалежно від віку з 2028 року. Проте для цього необхідно мати мінімум 40 календарних років страхового стажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

"Починаючи з 1 січня 2028 року, за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку", - йдеться у повідомленні.

При цьому у міністерстві додали, що кожен індивідуальний випадок розглядатиметься окремо. При оформленні виплат Пенсійний фонд враховуватиме загальну кількість стажу та отриману заробітну плату, з якої було сплачено страхові внески.