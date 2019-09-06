Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в страны-члены Европейского союза не имеют единой позиции по отношению к России, и что в будущем некоторые из них будут оспаривать санкции против РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Науседы изданию Politico.

Отмечается, что президент Литвы призвал своих коллег-лидеров ЕС "найти общий знаменатель по отношению к России", чтобы решить вопрос продолжения санкций.

"У нас нет единой позиции по России в Европейском союзе", - заявил он предупредив, что это может в какой-то момент поставить под угрозу санкции.

В то же время Науседа отметил, что не может делать "каких-либо окончательных выводов", но отмена санкций ЕС в отношении России, по его мнению, в будущем будет оспорена многими странами.

Также он рассказал о позиции Литвы касательно РФ.

"Позиция Литвы очень ясна. Мы очень близко к границе, мы очень хорошо знаем Россию. Для нас поведение России действительно представляет угрозу, и я думаю, что Польша и страны Балтии разделят наше мнение", - заявил он.

Напомним, 4 сентября комитет постоянных представителей Европейского союза принял решение о продлении индивидуальных санкций в отношении России. Они должны продлиться до марта 2020 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Литва может присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса. Лидера Литвы пригласили на инвестиционный форум в Мариуполь.