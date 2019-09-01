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Литва может присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса

Новости » Политика    01.09.2019 - 14:58
Литва может присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса
Фото: встреча Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы

Зеленский предложил Науседе посетить инвестиционный форум в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 1 сентября, встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседою и предложил ему принять участие в процессе восстановления Донбасса. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как сообщается, во время встречи в Польше президенты обсудили экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также подчеркнули важность углубления этого сотрудничества.

Отмечается, что Зеленский и Науседа обсудили вопросы мирного урегулирования ситуации на востоке Украины в рамках нормандского формата. Со своей стороны украинский президент предложил Литве присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса и пригласил Науседу на инвестиционный форум в Мариуполь.

Напомним, в субботу, 31 августа, во время встречи с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким украинский президент Владимир Зеленский предложил Варшаве принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

РБК-Украина писало, что в мае Зеленский во время рабочего визита в Мариуполь отметил важность поиска иностранных инвесторов, которые могли бы приобщиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса. Тогда же он отметил, что первые иностранные инвестиции ожидаются в ближайшее время.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассЛитваинфраструктура
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