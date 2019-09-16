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Деякі силові відомства отримають збільшення бюджетів у 2020

Новини » Політика    16.09.2019 - 18:10
Деякі силові відомства отримають збільшення бюджетів у 2020
Фото: Поліція (РБК-Україна)

МВС, СБУ і Міноборони додаткових виплат не отримають

Видатки з держбюджету на Державне бюро розслідувань у 2020 році збільшаться на 70%, на Національне антикорупційне бюро України - на 20%. Про це свідчать дані проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради.

Згідно з проектом держбюджету, видатки на Генеральну прокуратуру зростуть на 5,5%.

У той же час, збільшення видатків на Міністерство внутрішніх справ Міністерство оборони, Служба безпеки України та Управління державної охорони не передбачено.

Видатки на силові відомства

Деякі силові відомства отримають збільшення бюджетів у 2020

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з проектом бюджету, у 2020 році видатки з загального фонду на президента Володимира Зеленського та його Офіс зростуть на 4,1% у порівняні з видатками на президента та Адміністрацію президента у 2019 році (944,5 млн грн).

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік, який уряд Олексія Гончарука подав до Верховної ради, заплановано збільшення доходів і видатків держбюджету на 5,2%. Однак доходи загального фонду зростуть лише на 3,7%, а доходи спеціального фонду - на 19,6%. Аналогічно видатки загального фонду зростуть на 3,8%, а доходи спеціального фонду - на 18,1%.

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