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Деякі міністри можуть піти в "добровільно-примусову" відставку, - Разумков

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 15:27
Деякі міністри можуть піти в "добровільно-примусову" відставку, - Разумков Фото: Разумков розповів про добровільно-примусові відставки міністрів цієї осені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловився щодо низки звільнень серед міністрів цієї осені. Є ті, хто будуть змушені покинути посаду в "добровільно-примусовому форматі".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Дмитра Розумкова під час брифінгу.

"Відставки можливі... Справді є міністри, до яких є запитання. До деяких - і у мене особисто. Я наразі не переходитиму на прізвища”, - відзначив Разумков.

За словами голови Верховної Ради, є міністри, які будуть змушені покинути свої посади в "добровільно-примусовому форматі".

Також Разумков додав, що кадрові ротації в уряді очікуються після першого пленарного тижня шостої сесії ВР.

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Київ Верховна рада Україна Дмитро Разумков
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