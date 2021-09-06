Деякі міністри можуть піти в "добровільно-примусову" відставку, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловився щодо низки звільнень серед міністрів цієї осені. Є ті, хто будуть змушені покинути посаду в "добровільно-примусовому форматі".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Дмитра Розумкова під час брифінгу .

"Відставки можливі... Справді є міністри, до яких є запитання. До деяких - і у мене особисто. Я наразі не переходитиму на прізвища”, - відзначив Разумков.

За словами голови Верховної Ради, є міністри, які будуть змушені покинути свої посади в "добровільно-примусовому форматі".

Також Разумков додав, що кадрові ротації в уряді очікуються після першого пленарного тижня шостої сесії ВР.