Некоторые кандидаты на должности в ГБР могут быть причастными к нарушениям прав человека

Некоторые кандидаты на должности в Государственном бюро расследований (ГБР) могут быть причастными к нарушениям прав человека. Соответствующие замечания приняла к сведению Консультативная миссия Евросоюза в Украине (КМЕС), сообщил пресс-атташе представительства ЕС в Украине Дэвид Стулик.

Как сообщается, КМЕС приняла во внимание утверждения представителей гражданского общества и СМИ, в контексте текущего процесса отбора на руководящие должности в ГБР.

"Консультативная миссия Европейского союза (КМЕС) в Украине принимает во внимание ряд серьезных замечаний относительно некоторых кандидатов на руководящие должности в Государственном бюро расследований (ГБР). Речь идет о существенных нарушениях прав человека, к которым, как утверждается, причастны некоторые кандидаты, а также об их возможной причастности к коррупционным правонарушениям и сомнениях относительно добропорядочности", - говорится в заявлении КМЕС.

Кроме того, в КМЕС подчеркнули, что отобранный в ГБР персонал должен иметь высокие моральные и профессиональные качества.

Отмечается, что КМЕС, в соответствии с заключенным с Госбюро соглашением, наблюдает за отбором кандидатов в ГБР, но только в части отбора внутренними конкурсными комиссиями ГБР.