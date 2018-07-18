Деякі кандидати на посади у ДБР можуть бути причетними до порушень прав людини

Новини Надзвичайні події 18.07.2018 - 16:05
Ілюстративне фото (facebook.com/dbr.gov.ua)
Ілюстративне фото (facebook.com/dbr.gov.ua)

Консультативна місія ЄС взяла до уваги зауваження щодо деяких кандидатів на посади в ДБР

Деякі кандидати на посади у Державному бюро розслідувань (ДБР) можуть бути причетними до порушень прав людини. Відповідні зауваження взяла до уваги Консультативна місія Євросоюзу в Україні (КМЄС), повідомив прес-аташе представництва ЄС в Україні Девід Стулік.

Як повідомляється, КМЄС взяла до уваги твердження представників громадянського суспільства та ЗМІ, в контексті поточного процесу відбору на керівні посади до ДБР.

"Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) в Україні бере до уваги низку серйозних зауважень щодо деяких кандидатів на керівні посади у Державному бюро розслідувань (ДБР). Йдеться про суттєві порушення прав людини, до яких, як стверджується, причетні деякі кандидати, а також про їхню можливу причетність до корупційних правопорушень та сумніви щодо доброчесності", - йдеться у заяві КМЄС.

Крім того, у КМЄС наголосили, що відібраний до ДБР персонал повинен мати високі моральні та професійні якості. 

Зазначається, що КМЄС, відповідно до укладеної з Держбюро угоди, спостерігає за відбором кандидатів до ДБР, але тільки в частині відбору внутрішніми конкурсними комісіями ДБР.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що усі кандидати на посади до ДБР, яких конкурсні комісії рекомендуватимуть до призначення, обов’язково проходитимуть поліграф.
Посли ЄС схвалили санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту Єврокомісія ввела обмежувальні заходи щодо імпорту сталі у відповідь на мита США
Теги:  Евросоюз,  конкурс,  Госбюро расследований  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС