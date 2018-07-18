Деякі кандидати на посади у ДБР можуть бути причетними до порушень прав людини

Деякі кандидати на посади у Державному бюро розслідувань (ДБР) можуть бути причетними до порушень прав людини. Відповідні зауваження взяла до уваги Консультативна місія Євросоюзу в Україні (КМЄС), повідомив прес-аташе представництва ЄС в Україні Девід Стулік.

Як повідомляється, КМЄС взяла до уваги твердження представників громадянського суспільства та ЗМІ, в контексті поточного процесу відбору на керівні посади до ДБР.

"Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) в Україні бере до уваги низку серйозних зауважень щодо деяких кандидатів на керівні посади у Державному бюро розслідувань (ДБР). Йдеться про суттєві порушення прав людини, до яких, як стверджується, причетні деякі кандидати, а також про їхню можливу причетність до корупційних правопорушень та сумніви щодо доброчесності", - йдеться у заяві КМЄС.

Крім того, у КМЄС наголосили, що відібраний до ДБР персонал повинен мати високі моральні та професійні якості.

Зазначається, що КМЄС, відповідно до укладеної з Держбюро угоди, спостерігає за відбором кандидатів до ДБР, але тільки в частині відбору внутрішніми конкурсними комісіями ДБР.