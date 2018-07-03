Кандидати на посади у ДБР проходитимуть поліграф

Проведення етапу поліграфу буде лише після співбесід

Усі кандидати на посади до Державного бюро розслідувань (ДБР), яких конкурсні комісії рекомендуватимуть до призначення, обов’язково проходитимуть поліграф. Про це заявив директор ДБР Роман Труба, повідомляє сайт відомства.

Він зазначає, що конкурс на 219 посад до центрального апарату бюро проходитиме за старим порядком, тобто всі кандидати мають пройти поліграф

"Це рішення комісія ухвалила ще до внесення відповідних змін Кабінетом Міністрів", - підкреслив він.

Також Труба додав, що проведення етапу поліграфу буде лише після співбесід.

"Це логічний та очевидний крок, який ми пропонували зробити. Проведення дослідження за допомогою поліграфу - довготривалий та складний етап, у тому числі для кандидатів. Неправильно змушувати людину проходити поліграф, якщо невідомо, чи стане вона працівником ДБР", - підкреслив Труба.

Він також звернув увагу, що Державне бюро розслідувань - єдиний орган, де до вступу на службу, а також не рідше одного раз на рік, працівники проходять поліграф

"Такої вимоги немає в жодному державному органі, в тому числі і в нових антикорупційних органах", - додав Труба.

Нагадаємо, раніше директор Бюро Роман Труба заявив, що після запуску роботи Державного бюро розслідувань органам прокуратури в Україні залишиться функція нагляду за слідством.