В "Нафтогазі" не виключають тиску на Україну з боку країн ЄС щодо газового питання

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Глава компанії допускає, що деякі політики в Україні вимагатимуть укласти контракт про транзит газу на будь-яких умовах

Низка європейських країн будуть тиснути на Україну під час переговорів про транзит російського газу через Україну в ЄС. Про це заявив глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв в інтерв'ю "Ліга.Бизнес".

За його словами, європейські країни будуть тиснути, щоб Україна уклала газовий договір на умовах Росії.

"Немає ніякого сумніву, що так і буде. Я впевнений, що цілий ряд європейських країн, які останнім часом регулярно виступають на боці Російської Федерації в міжнародних питаннях, будуть на нас дуже жорстко тиснути. А Україні в цій ситуації потрібно утримувати свою позицію", - сказав Коболєв.

Він також підкреслив, що в разі припинення транзиту газу з РФ з 1 січня 2020 року і неукладення нового контракту, ряд політиків в Україні будуть вимагати, щоб український уряд погодився на будь-які умови Москви щодо транзиту газу.

Нагадаємо, українська сторона хотіла б укласти транзитний контракт на 10 років з великим об'ємом прокачування.

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що така пропозиція для Росії неприйнятна, але сподівається укласти новий газовий контракт.

У свою чергу, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію продовжити договір або укласти новий на один рік. При цьому в РФ вимагають відмовитися від судових позовів, а також відновити прямі закупівлі газу. "Нафтогаз" у своїй відповіді відмовився списувати 3 млрд доларів боргу російської компанії.

Зазначимо, що газове питання планують обговорити під час зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна на переговорах у нормандському форматі 9 грудня в Парижі.