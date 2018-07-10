Некоторые аккредитованные в Раде журналисты делают провокационные материалы для СМИ РФ, - нардеп

Сюмар подчеркнула, что нужно урегулировать вопрос предоставления аккредитации, а не ограничение доступа СМИ к кулуарам

Некоторые журналисты с аккредитацией в Верховной раде снимали видео для российских телеканалов. Об этом сообщила глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, народный депутат от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар, передает корреспондент РБК-Украина.

"Пресс-служба сегодня имеет 4500 аккредитаций и десятки представлений от Службы безопасности Украины о том, что часть этих людей просто записывают видео и отправляют для российских СМИ. Иногда провоцируют депутатов на какие-то реакции, когда хочется не так ответить, когда тебе ставят действительно провокационные вопросы. Далее там монтируются какие-то вещи. Это тайная информацию, но я была с ней знакома, поскольку имею доступ. На этих людей было обращено внимание", - рассказала Сюмар.

По ее словам, по этой причине должна быть урегулирована проблема с предоставлением аккредитаций псевдожурналистам.

"Но закон выписан таким образом, что лишать аккредитации нельзя. Аккредитовать надо любого, кто подаст. Этот вопрос нужно урегулировать, а не вопрос доступа к кулуарам", - подчеркнула парламентарий.

Напомним, первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента и организации работы ВР Павел Пинзеник подчеркнул, что идея с ограничением доступа журналистов к кулуарам парламента вряд ли будет поддержана в Верховной раде.