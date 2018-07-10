Деякі акредитовані у Раді журналісти роблять провокативні матеріали для російських ЗМІ, - нардеп

Сюмар підкреслила, що треба врегулювати питання надання акредитації, а не обмеження доступу ЗМІ до кулуарів

Деякі журналісти з акредитацією у Верховній раді знімали відео для російських телеканалів. Про це повідомила голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, народний депутат від фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар, передає кореспондент РБК-Україна.

"Прес-служба сьогодні має 4,5 тисяч акредитацій і десятки подань від Служби безпеки України про те, що частина цих людей просто записують відео і відправляють для російських ЗМІ. Часом провокують депутатів на якісь реакції, коли хочеться не так відповісти, коли тобі ставлять дійсно провокативні питання. Далі там монтуються якісь речі. Це таємна інформацію, але я була з нею ознайомлена, оскільки маю доступ. На цих людей було звернуто увагу", - розповіла Сюмар.

За її словами, з цієї причини має бути врегульована проблема з наданням акредитацій псевдожурналістам.

"Але закон виписаний таким чином, що позбавляти акредитації не можна. Акредитувати треба будь-кого, хто подасть. Це питання потрібно врегулювати, а не питання доступу до кулуарів", - підкреслила парламентар.

Нагадаємо, перший заступник голови комітету з питань регламенту і організації роботи ВР Павло Пинзеник підкреслив, що ідея з обмеженням доступу журналістів до кулуарів парламенту навряд чи буде підтримана у Верховній раді.