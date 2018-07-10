В регламентном комитете прокомментировали ограничение доступа журналистов к кулуарам Рады

В комитете подчеркнули, что с точки зрения работы с медиа ситуация в Верховной раде не улучшается

Идея с ограничением доступа журналистов к кулуарам парламента вряд ли будет поддержана в Верховной раде. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента и организации работы ВР Павел Пинзеник, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, лучшим методом решения проблемы конфликтов в ВР и большого количества журналистов является решение вопроса с предоставлением аккредитаций.

"С точки зрения работы с медиа ситуация в Верховной раде не улучшается. Проблема поднята, проблема очевидно есть. Но ее решение не лежит в плоскости комитета по вопросам регламента", - сообщил Пинзеник.

По его словам, вопрос ограничения доступа журналистов к кулуарам вряд ли будет поддержан.

"Я обратил внимание, что со вчерашнего дня, когда информация о решении регламентного комитета стала широко освещаться, столько стало защитников журналистов... Поверьте, на этом сделают политику, и точно эта инициатива не будет поддержана... Депутаты боятся за свою репутацию. Они заинтересованы в хорошем отношении СМИ. Большинство депутатов стремятся к ежедневному общению с журналистами, стремятся к освещению. Не переживайте, они будут готовы за это распять и регламентный комитет, и любого посягающего на свободу слова", - добавил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что лучшим методом урегулирования работы журналистов в ВР будет решение вопроса о предоставлении аккредитации.

"Я считаю, что это (ограничение доступа в кулуары, - ред.) - не лучший способ урегулирования ситуации. Лучше было бы налаживание вопроса аккредитации", - сообщил Пинзеник.

Напомним, комитет по вопросам свободы словам рассмотрит вопрос аккредитации журналистов в Верховной раде, а также вопрос ограничения доступа СМИ к кулуарам в среду, 11 июля 2018 года.