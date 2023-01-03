Некомплект особового складу і "геніальні" накази: окупант розповідає другу про повну мобілізацію

Російський загарбник під час телефонної розмови жалівся другові на "геніальні" плани командування і повну неукомплектованість особового складу. Він розповів, що вже через тиждень після поранення відправляють на передову, при цьому не контрактників, а мобілізованих.

"Підготовлені лише одна рота з 30 людей, решта пиячать. Подекуди на найближчих до українських позиціях навіть снайпера немає", - розповідає він.

Також говорить, що, крім лопати, нічого немає - ні "фотопасків", ні "ппо".