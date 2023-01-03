Некомплект особового складу і "геніальні" накази: окупант розповідає другу про повну мобілізацію

Під час перехоплення українська розвідка дізналась про "геніальні" накази російських командирів і повну неукомплектованість особового складу російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.
Російський загарбник під час телефонної розмови жалівся другові на "геніальні" плани командування і повну неукомплектованість особового складу. Він розповів, що вже через тиждень після поранення відправляють на передову, при цьому не контрактників, а мобілізованих.
"Підготовлені лише одна рота з 30 людей, решта пиячать. Подекуди на найближчих до українських позиціях навіть снайпера немає", - розповідає він.
Також говорить, що, крім лопати, нічого немає - ні "фотопасків", ні "ппо".
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що під час перехоплення ГУР Міноборони України впевнилась, що солдатів армії Росії не забезпечують ні одягом, ні зброєю.
Нагадаємо, ми писали, що російський військовий під час розмови просив свою жінку не відправляти листа зі скаргами до президента РФ Володимира Путіна, адже всіх, хто скаржився раніше, вивезли в невідомому напрямку.
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