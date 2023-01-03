Некомплект личного состава и "гениальные" приказы: оккупант рассказывает другу о полной мобилизации

Российский захватчик во время телефонного разговора жаловался другу на "гениальные" планы командования и полную неукомплектованность личного состава. Он рассказал, что уже через неделю после ранения отправляют на передовую, при этом не контрактников, а мобилизованных.

"Подготовлены только одна рота из 30 человек, остальные пьют. Кое-где на ближайших к украинским позициям даже снайпера нет", - рассказывает он.

Также говорит, что кроме лопаты ничего нет - ни "фотопасков", ни "ппо".