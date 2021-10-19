ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Неизвестный устроил погром в приемной депутата Киевсовета. Полиция начала производство

Новина українською →
Киев, Вторник 19 октября 2021 16:34
Неизвестный устроил погром в приемной депутата Киевсовета. Полиция начала производство Фото: в Киеве неизвестный устроил погром в приемной депутата горсовета (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве неизвестный ворвался в помещение приемной депутата городского совета и устроил там погром. Полиция начала уголовное производство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По предварительным данным, неизвестный ворвался в помещение, разбил стекло во входной двери, зарисовал из баллончика таблички, а также вырвал провода из щита электросети.

"Получив сообщение о происшествии, спецназовцы полка полиции особого назначения № 2, которые находились неподалеку, оперативно задержали 31-летнего уроженца Полтавщины и передали следственно-оперативной группе", - отметил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Фото: в Киеве неизвестный устроил погром в приемной депутата горсовета (kyiv.npu.gov.ua)

Во время осмотра правоохранители изъяли у мужчины предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской.

Согласно ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Вакцинальные рекорды и очереди за прививками: какая ситуация в "красной" зоне
Вакцинальные рекорды и очереди за прививками: какая ситуация в "красной" зоне
DAILY
Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине