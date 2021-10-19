Невідомий влаштував погром в приймальні депутата Київради. Поліція відкрила впровадження

У Києві невідомий увірвався до приміщення приймальні депутата міської ради й влаштував там погром. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

За попередніми даними, невідомий увірвався до приміщення, розбив скло у вхідних дверях, замалював із балончика таблички й вирвав дроти з щита електромережі.

"Отримавши повідомлення про подію, спецпризначенці полку поліції особливого призначення № 2, які знаходились неподалік, оперативно затримали 31-річного уродженця Полтавщини та передали слідчо-оперативній групі", - відзначив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

Фото: в Києві невідомий влаштував погром в приймальні депутата міськради (kyiv.npu.gov.ua)

Під час огляду правоохоронці вилучили в чоловіка предмет, що схожий на пневматичний пістолет й балончик з фарбою.

Відповідно до ч.4 ст. 296 Кримінального Кодексу України чоловіку загрожує позбавлення волі строком до семи років.