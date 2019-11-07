Неизвестные заминировали поезд Киев-Львов

В четверг, 7 ноября, неизвестные сообщили о минировании поезда, который направлялся в сторону Львова из Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

Как сообщил Зинкевич, правоохранители сейчас проверяют поезд на наличие взрывоопасных веществ и предметов. Пассажиров пришлось эвакуировать на станции Обводной, возле Коростеня в Житомирской области.

Фото с места происшествия (facebook.com/igor.zinkevych)

Напомним, в столице в пятницу вечером, 1 ноября, заминировали железно-дорожный вокзал, из-за чего пришлось эвакуировать всех пассажиров и сотрудников. Впоследствии сообщение о минировании не подтвердилось.

Также сегодня поступило сообщение о минировании трех станций метро в Киеве и Харькове. В Киеве это "Золотые Ворота", "Красный хутор" и "Академгородок", а в Харькове - "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет". Сейчас на местах работают оперативники и ищут взрывоопасные предметы.

Ранее в Житомире на электронную почту правоохранителей поступило письмо о возможном террористическом акте в областной больнице и в одном из соборов города. Для обследования зданий отправились кинологи, взрывотехники и другие специалисты.

Также РБК-Украина писало, что 1 ноября на электронный адрес правоохранителей Львова поступило сообщение о минировании областной больницы и церкви Святого Георгия. На места отправились оперативные группы, кинологи, патрульные полицейские, взрывотехники и другие специалисты.