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В Киеве закрыли три станции метро из-за сообщений о минировании

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 10:31
В Киеве закрыли три станции метро из-за сообщений о минировании
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Закрыты станции на красной и зеленой ветках

В четверг утром, 7 ноября, Киеве закрыли три станции метро из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Как сообщается, заминированы станции "Золотые Ворота", "Красный хутор", "Академгородок". Оперативники работают на местах и ищут взрывчатку.

Напомним, сообщение о минировании трех станций метро также поступило в Харькове. Взрывчатка якобы заложена на станциях "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет".

В Киеве закрыли три станции метро из-за сообщений о минировании

Напомним, 5 ноября в столице закрыли станции метро "Майдан Независимости", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки после звонка о минировании . Впоследствии информация о минировании не подтвердилась.

Также РБК-Украина писало, что Киевсовет подготовил новые правила пользования киевским метрополитеном. В частности, пассажирам будет запрещатся перевозить велосипеды и животных без клеток, а также торговать и громко слушать музыку. Также в метро хотят запретить ездить на самокатах.

Кроме этого, сообщалось, что 1 ноября в полицию Львова поступило сообщение о минировании областной клинической больницы и церкви Святого Георгия. На места отправились следственно-оперативные группы, кинологи, патрульные полицейские, взрывотехники и другие специалисты.

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