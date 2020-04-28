Неизвестные в Виннице осквернили Мемориальный комплекс Славы

В Виннице неизвестные осквернили Мемориальный комплекс Славы, по данному факту открыто уголовное дело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области.

Сообщается, что сегодня в полицию поступило сообщение, что в ночь на 26 апреля на площади Европейской неизвестные лица повредили Мемориальный комплекс Славы. В частности, нарушители нанесли черную краску на некоторые элементы монумента неизвестным солдатам.

"По данному факту следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Фото: оскверненный памятник (vn.npu.gov.ua)

Напомним, в начале апреля неизвестные повредили несколько мемориальных табличек воинам АТО на местных школах. Один из эпизодов совершения преступления сняла камера видеонаблюдения, продолжаются следственные действия.

До этого осенью прошлого года в Николаевской области осквернили памятник жертвам Холокоста. Мемориал установлен на месте массового убийства евреев во время Второй мировой войны.