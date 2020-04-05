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В Полтаве повредили мемориальные таблицы воинам АТО, полиция открыла дела

Новости » Происшествия     05.04.2020 - 15:37
В Полтаве повредили мемориальные таблицы воинам АТО, полиция открыла дела
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Один из эпизодов преступлений зафиксирован камерой видеонаблюдения

В Полтаве в воскресенье, 5 апреля, с интервалом в несколько часов, в полицию поступили сообщения от местных жителей о повреждении мемориальных таблиц воинов АТО, всего зафиксировано три таких факта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

Указано, что повреждена мемориальная таблица, которая установлена ​​Мирославу Кабушци на стене школы № 18 и мемориальная таблица, которая установлена ​​Сергей Лымарь на стене школы № 9.

Кроме того, попытались повредить доску, которая установлена ​​Александру Кочетков на стене школы № 25, однако она оказалась антивандальной и разбить ее не удалось.

"По всем этим фактам возбуждены уголовные производства по квалифицирующими признаками части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память лиц, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции) ", - информируют в полиции.

Указано, что один из эпизодов совершения преступления сняла камера видеонаблюдения. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, 30 ноября 2019 вандалы разбили мемориальную электронную доску, которую установили в прошлом году в честь воинов АТО, отдавших свои жизни за территориальную целостность Украины.

Также сообщалось, что в 2018 году в городе Кролевец Сумской области вандалы разбили мемориальную доску погибшему в зоне АТО бойцу 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Александру Терещенко.

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