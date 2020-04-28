Невідомі у Вінниці осквернили Меморіальний комплекс Слави

У Вінниці невідомі осквернили Меморіальний комплекс Слави, за даним фактом відкрито кримінальну справу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області.

Повідомляється, що сьогодні до поліції надійшло повідомлення, що в ніч на 26 квітня на Європейській площі невідомі особи пошкодили Меморіальний комплекс Слави. Зокрема, порушники завдали чорну фарбу на деякі елементи монумента невідомим солдатам.

"За даним фактом наслідком розпочато кримінальне провадження за ч. ст 2. 297 КК України (наруга над могилою). За таке правопорушення передбачено покарання до 5 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Фото: осквернений пам'ятник (vn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, на початку квітня невідомі пошкодили кілька меморіальних табличок воїнам АТО на місцевих школах. Один з епізодів скоєння злочину зняла камера відеоспостереження, тривають слідчі дії.

До цього восени минулого року в Миколаївській області осквернили пам'ятник жертвам Голокосту. Меморіал встановлено на місці масового вбивства євреїв під час Другої світової війни.