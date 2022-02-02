UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Уже не неизбежно. Белый дом изменил оценку возможности вторжения РФ в Украину

Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину "неизбежным". По ее словам, это слово послужило непреднамеренным сигналом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Я использовала его однажды. Я думаю, что и другие использовали его однажды. А потом мы перестали его использовать, потому что, как мне кажется, оно послало сигнал, который мы не собирались посылать, а именно: мы знали, что президент Путин принял решение", - заявила Псаки.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский критиковал Запад за заявления о неизбежном вторжении РФ. По его словам, подобные заявления негативно влияют на украинскую экономику и вызывают хаос в обществе.

Напомним, ранее глава Пентагона заявил об угрозе вторжения России в Украину, что конфликт не является неизбежным.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России заявили, что даже мысль о возможности войны России с Украиной является "неприемлемой".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБелый домВторжение России в Украину