Уже не неизбежно. Белый дом изменил оценку возможности вторжения РФ в Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину "неизбежным". По ее словам, это слово послужило непреднамеренным сигналом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Я использовала его однажды. Я думаю, что и другие использовали его однажды. А потом мы перестали его использовать, потому что, как мне кажется, оно послало сигнал, который мы не собирались посылать, а именно: мы знали, что президент Путин принял решение", - заявила Псаки.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский критиковал Запад за заявления о неизбежном вторжении РФ. По его словам, подобные заявления негативно влияют на украинскую экономику и вызывают хаос в обществе.
Напомним, ранее глава Пентагона заявил об угрозе вторжения России в Украину, что конфликт не является неизбежным.
Кроме того, в Министерстве иностранных дел России заявили, что даже мысль о возможности войны России с Украиной является "неприемлемой".