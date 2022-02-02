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Вже не неминуче. Білий дім змінив оцінку можливості вторгнення РФ в Україну

Автор: Валерія Поліщук

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати більше не будуть називати потенційне вторгнення Росії в Україну "неминучим". За її словами, це слово послужило ненавмисним сигналом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Я використовувала його одного разу. Я думаю, що й інші використовували його одного разу. А потім ми перестали його використовувати, тому що, як мені здається, воно послало сигнал, який ми не збиралися посилати, а саме: ми знали, що президент Путін прийняв рішення", - заявила Псакі.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський критикував Захід за заяви про неминуче вторгнення РФ. За його словами, такі заяви негативно впливають на українську економіку і викликають хаос у суспільстві.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону заявив про загрозу вторгнення Росії в Україну, що конфлікт не є неминучим.

Крім того, в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що навіть думка про можливість війни Росії з Україною є "неприйнятною".

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Сполучені Штати АмерикиБілий дімВторгнення Росії до України