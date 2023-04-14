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"Неіснуюча країна". Орбан знову оскандалився заявою про Україну

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову скандальну заяву про Україну. Він стверджує, що Україна не здатна фінансувати себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.hu.

Орбан, коментуючи різке підвищення цін в Угорщині та Європі, знову висловився про Україну. На його думку, від Брюсселя не варто очікувати "прориву в наданні допомоги для стримування воєнної інфляції".

При цьому він стверджує, що Україна не здатна фінансувати свої потреби, а війна нібито продовжується лише за рахунок коштів партнерів.

"

Орбан додав, що Європа оплачує пенсії та зарплати для освітян і медиків в Україні, "якої немає в європейській економіці".

"Так продовжувати нескінченно не можна", - сказав він.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини раніше заявляв, що Європа стала непрямим учасником війни Росії проти України. Проте він зазначив, що Угорщина продовжить торгувати з РФ.

Крім того, Віктор Орбан стверджував, що країни ЄС близькі до обговорення щодо відправки "миротворців" до України.

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