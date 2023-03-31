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Країни ЄС близькі до обговорення відправлення військ "миротворчого типу" до України, - Орбан

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Угорщина, П'ятниця 31 березня 2023 10:21
Країни ЄС близькі до обговорення відправлення військ "миротворчого типу" до України, - Орбан Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що питання про те, чи можна відправляти миротворчі війська в Україну, стає дедалі законнішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.hu.

"Ми близькі до того, щоб у розмовах європейських лідерів легітимним і прийнятим стало питання про те, чи можуть країни-члени ЄС послати в будь-якій формі війська якогось миротворчого типу чи краще не посилати. Ми близькі до цього кордону, яку раніше не переступали", - сказав він.

Як додає угорський прем'єр, кількість країн, що стали на бік миру замість війни, не збільшилася. На думку Орбана, нібито "народ Європи рушив у бік припинення вогню та мирних переговорів", але "до лідерів це не дійшло".

"Немає сумнівів, що війна стає все більш кривавою та жорстокою, кількість жертв з обох боків перевищує сто тисяч", - сказав він.

Він уточнив, що позиція Угорщини полягає в тому, що має бути припинення вогню та щоб більше не вмирали люди.

"Мирний план може бути вироблений під час припинення вогню. Ніколи ще в історії ніхто не вигадував рішення під час війни. Шлях до миру починається з припинення вогню, і це мета угорської зовнішньої політики", - сказав Орбан.

Він також додав, що безпека Угорщини перебуває під загрозою, яка лише зростає із ризиком ескалації війни.

"Загроза світової війни - не літературне перебільшення. На цей час це реальна небезпека", - констатував він.

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