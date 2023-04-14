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"Несуществующая страна". Орбан снова оскандалился заявлением об Украине

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное скандальное заявление об Украине. Он утверждает, что Украина не способна себя финансировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.hu.

Орбан, комментируя резкое повышение цен в Венгрии и Европе, снова высказался об Украине. По его мнению, от Брюсселя не следует ожидать "прорыва в оказании помощи для сдерживания военной инфляции".

При этом он утверждает, что Украина не способна финансировать свои потребности, а война якобы продолжается только за счет средств партнеров.

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Орбан добавил, что Европа оплачивает пенсии и зарплаты для педагогов и медиков в Украине, "которой нет в европейской экономике".

"Так продолжать до бесконечности нельзя", - сказал он.

Напомним, премьер Венгрии ранее заявлял, что Европа стала косвенным участником войны России против Украины. Тем не менее, он отметил, что Венгрия продолжит торговать с РФ.

Кроме того, Виктор Орбан утверждал, что страны ЕС близки к обсуждению по поводу отправки "миротворцев" в Украину.

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