Из-за нехватки сил в РФ могут объявить мобилизацию, Путин против, - Bloomberg

В России активно восстанавливают боеспособность выведенных на переформирование войсковых соединений. Из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии, в регионах могут объявить всеобщую мобилизацию.

По словам высокопоставленных европейских чиновников, знакомых с ситуацией, Россия по всем военным округам собирает живую силу, а также исправную технику, израсходовав большую часть своего военного потенциала за первые 100 дней вторжения в Украину.

Предполагается, что в ближайшее время России может потребоваться несколько месяцев для крупной перегруппировки сил. Кремль также может быть вынужден объявить массовую мобилизацию, чтобы решить кадровый дефицит рядового состава. Но источники в России отмечают, что президент РФ Владимир Путин до сих пор против такого шага, поскольку начало мобилизации будет означать публичное признание войны.