Через брак сил в РФ можуть оголосити мобілізацію, Путін проти, - Bloomberg

У Росії активно відновлюють боєздатність виведених на переформування військових з'єднань. Через великі втрати й брак особового складу в армії, в регіонах можуть оголосити загальну мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами високопоставлених європейських чиновників, знайомих з ситуацією, Росія по всіх військових округах збирає живу силу, а також справну техніку, витративши більшу частину свого військового потенціалу за перші 100 днів вторгнення в Україну.

Передбачається, що найближчим часом Росії може знадобитися кілька місяців для великого перегрупування сил. Кремль також може бути змушений оголосити масову мобілізацію, щоб вирішити кадровий дефіцит рядового складу. Але російські джерела зазначають, що президент РФ Володимир Путін досі проти такого кроку, оскільки початок мобілізації означатиме публічне визнання війни.