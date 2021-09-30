Нехватка налички в Афганистане началась до захвата Кабула талибами, - СМИ

Центральный банк Афганистана исчерпал большую часть своих долларовых резервов налички, подготовленной для международных доноров Афганистана, за несколько недель до захвата талибами Кабула. Это усугубило экономический кризис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации издания, об этом говорится в документе, написанном в начале этого месяца высокопоставленными международными экономическими чиновниками для таких организаций, как Всемирный банк и Международный валютный фонд.
В документе чиновники критикуют прежнее
Напомним, что лидеры G20 планируют встретиться в октябре, чтоб обсудить ситуацию в Афганистане.