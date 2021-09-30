Брак готівки в Афганістані почався до захоплення Кабула талібами, - ЗМІ

Центральний банк Афганістану вичерпав більшу частину своїх доларових резервів готівки, підготовленої для міжнародних донорів Афганістану, за кілька тижнів до захоплення талібами Кабула. Це посилило економічну кризу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, про це йдеться в документі, написаному на початку цього місяця високопоставленими міжнародними економічними чиновниками для таких організацій, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд.
У документі чиновники критикують колишнє
Нагадаємо, що лідери G20 планують зустрітися в жовтні, щоб обговорити ситуацію в Афганістані.