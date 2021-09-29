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Внеочередной саммит G20 из-за ситуации в Афганистане состоится 12 октября

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Италия, Среда 29 сентября 2021 20:16
Внеочередной саммит G20 из-за ситуации в Афганистане состоится 12 октября Фото: премьер Италии Марио Драги (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Внеочередной саммит стран "Большой двадцатки" (G20) состоится 12 октября. В ходе заседания лидеры обсудят ситуацию в Афганистане после захвата власти "Талибаном".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Италии Марио Драги обсуждал ситуацию в Афганистане с другими мировыми лидерами, в том числе с президентами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, в попытке организовать специальную встречу для выработки стратегии противостояния кризису.

"Мы должны посмотреть, есть ли общие цели у стран "Большой двадцатки"... мы достигли того момента, когда нам нужно беспокоиться только о спасении жизней", - заявил Драги на пресс-конференции.

По его словам, международное сообщество также должно разработать стратегию по предотвращению превращения Афганистана в убежище для боевиков.

Внеочередная встреча G20 пройдет за несколько недель до саммита лидеров, запланированного в Риме на 30-31 октября. По словам Драги, в нем также примут участие Катар, Международный валютный фонд, Всемирный банк и ООН.

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G20 Италия Афганистан
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