Внеочередной саммит G20 из-за ситуации в Афганистане состоится 12 октября

Внеочередной саммит стран "Большой двадцатки" (G20) состоится 12 октября. В ходе заседания лидеры обсудят ситуацию в Афганистане после захвата власти "Талибаном".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Премьер-министр Италии Марио Драги обсуждал ситуацию в Афганистане с другими мировыми лидерами, в том числе с президентами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, в попытке организовать специальную встречу для выработки стратегии противостояния кризису.

"Мы должны посмотреть, есть ли общие цели у стран "Большой двадцатки"... мы достигли того момента, когда нам нужно беспокоиться только о спасении жизней", - заявил Драги на пресс-конференции.

По его словам, международное сообщество также должно разработать стратегию по предотвращению превращения Афганистана в убежище для боевиков.

Внеочередная встреча G20 пройдет за несколько недель до саммита лидеров, запланированного в Риме на 30-31 октября. По словам Драги, в нем также примут участие Катар, Международный валютный фонд, Всемирный банк и ООН.