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Нехай спробує. Сікорський відреагував на заяву Лукашенка про підготовку до війни

Фото: Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву Олександра Лукашенка щодо підготовки до війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Зеркало".

"Радослав Сікорський прибув до столиці Бельгії, де у штаб-квартирі НАТО з 3 до 4 квітня проходить зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу. Перед початком заходу журналісту "Дзеркала" вдалося дізнатися у польського політика, що він думає про заяву Лукашенка біля польських кордонів", - пише видання. 

Коментуючи заяву Лукашенка, голова Міністерства закордонних справ Польщі відповів: "Нехай спробує. Подивимося, хто виграє". 

Роль Білорусі у війні 

Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території. Зокрема протягом війни росіяни використовували Білорусь для завдання ударів по нашій країні.

Вчора, 2 квітня, Лукашенко заявив про те, що Білорусь готується до війни. За його словами, в країні триває підготовка підрозділів, а також поставляються різні види озброєнь і техніки.

"Нам не треба комусь погрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю дай Бог обробити", - додав він. 

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