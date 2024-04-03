RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пусть попробует. Сикорский отреагировал на заявление Лукашенко о подготовке к войне

Фото: Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление Александра Лукашенко о подготовке к войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало".

"Радослав Сикорский прибыл в столицу Бельгии, где в штаб-квартире НАТО с 3 по 4 апреля проходит встреча министров иностранных дел стран Альянса. Перед началом мероприятия журналисту "Зеркала" удалось узнать у польского политика, что он думает о заявлении Лукашенко возле польских границ", - пишет издание. 

Комментируя заявление Лукашенко, глава Министерства иностранных дел Польши ответил: "Пусть попробует. Посмотрим, кто выиграет". 

Роль Беларуси в войне 

Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.В частности в течение войны россияне использовали Беларусь для нанесения ударов по нашей стране.

Вчера, 2 апреля, Лукашенко заявил о том, что Беларусь готовится к войне. По его словам, в стране продолжается подготовка подразделений, а также поставляются различные виды вооружений и техники.

"Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай Бог обработать", - добавил он. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьПольша