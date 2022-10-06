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"Пусть прячется". Оккупанты с фронта призывают россиян избегать мобилизации (перехват)

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Херсонская область, Четверг 06 октября 2022 11:11
"Пусть прячется". Оккупанты с фронта призывают россиян избегать мобилизации (перехват) Фото: российские солдаты призывают избегать мобилизации в РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты с передовой призывают россиян скрываться від мобилизации. Они советуют оформить отсрочку по состоянию здоровья или вообще бежать из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре оккупант, который сейчас находится в Херсонской области, рассказал матери о ситуации на передовой и просит любым способом помешать мобилизации родственника.

"В любом случае... Пусть там, я не знаю, скрывается, что хочет делает, чтобы сюда не ехать... Хоть крану меняет - без разницы! Сюда пусть не едет. На границе Грузии там черти-что творится. Люди убегают. Пусть любые способы находит", - сказал российский солдат.

По словам оккупанта, последние три дня на фронте были "тяжелыми". Он утверждает, что ВСУ "что-то озверели", поэтому российская армия несет потери.

"Раненых много. До этого вообще каждый день там пачками вывозили. Сейчас в окопах в основном сидим", - добавил оккупант.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 61 тысячи своих военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 330 оккупантов.

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